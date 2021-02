Polícia de Tunes bloqueia o centro da cidade em protesto de milhares

A polícia bloqueou uma grande área do centro de Tunes no sábado, 6 de Fevereiro, enquanto milhares de manifestantes, apoiados pelo poderoso sindicato do país, se reuniam na maior manifestação da Tunísia em anos.

A manifestação foi realizada para marcar o aniversário do assassinato de um activista proeminente em 2013 e para protestar contra os abusos policiais que os manifestantes dizem ter colocado em risco as liberdades conquistadas na revolução de 2011 que desencadeou a "primavera árabe".

A polícia de choque implantou cordões ao redor do centro da cidade, impedindo que carros e muitas pessoas se dirigissem para as imediações da Avenida Habib Bourguiba.

Ao contrário das marchas anteriores na onda de protestos de rua que se espalharam pela Tunísia nas últimas semanas, a manifestação de sábado foi apoiada pelo sindicato UGTT, a organização política mais poderosa do país, com um milhão de membros.

Os protestos, que começaram no mês passado com confrontos e tumultos em distritos carentes por causa da desigualdade, têm se concentrado cada vez mais no grande número de prisões e relatórios - negados pelo Ministério do Interior - de abuso de detidos.

Mohammed Ammar, um membro do parlamento do partido Attayar, disse que ligou para o primeiro-ministro para protestar contra o bloqueio da região central de Tunes.

Os manifestantes gritavam slogans contra o partido islâmico moderado Ennahda, membro de sucessivas coligações de governo, e repetiam o slogan da Primavera Árabe: "O povo quer a queda do regime."

Uma década após a revolução da Tunísia, o seu sistema político democrático está em crise, atolado em disputas intermináveis entre o Presidente, o primeiro-ministro e o parlamento enquanto a economia estagna.

Enquanto alguns tunisianos, desiludidos com os frutos do levante, sentem saudades das melhores condições de vida de que se lembram dos dias da autocracia, outros condenaram a percepção da erosão das liberdades garantidas pela democracia.

Para alguns, o clima febril lembrou a polarização política depois que um suposto islâmico linha-dura assassinou o ativista secular e advogado Chokri Belaid em Fevereiro de 2013.

A sua morte desencadeou uma onda de protestos em massa na Tunísia que levou a uma grande negociação entre os principais partidos islâmicos e políticos seculares para impedir que o país afundasse na violência.

Reuters