Polícia de Nova Iorque detém suspeito de assassinar empresário Fahim Saleh

A polícia de Nova Iorque, nos Estados Unidos, deteve nesta sexta-feira, 17, um jovem de 21 anos de matar e esquartejar o empresário Fahim Saleh no início da semana.

A polícia acredita que Tyrese Devon Haspil, assistente de Saleh, matou o empresário depois de lhe ter roubado dezenas de milhares de dólares.

Ainda segundo os investigadores, Saleh teria oferecido ao assistente um plano para pagar o dinheiro roubado.

Fahim Saleh foi assassinado a facadas no pescoço e no torso, segundo médicos legistas.

O corpo foi encontrado na terça-feira, na casa dele.

Imagens de câmeras de segurança mostram Saleh no elevador do prédio com um homem de roupas escuras, máscara e luvas.

O suspeito segue Saleh até o sétimo andar e os dois lutam.

Fahim Saleh, de 33 anos, empresário no setor da tecnologia, fundou um aplicativo chamado Gokada, que chama motos, e é muito utilizado na Nigéria em Bangladesh.

Natural da Arábia Saudita, Saleh era filho de pais de Bangladesh e cresceu em Nova Iorque.