Polícia angolana apreende uma tonelada de "liamba" em Malanje

Mais de uma tonelada de droga do tipo cannabis sativa, vulgo liamba, foi apreendida no passado mês de julho no município de Kiwaba-Nzoji, interior da província angolana de Malanje, pelo Comando Municipal da Polícia Nacional.

A droga, que estava a ser transportada num camião para comercialização em Luanda, encontrava-se dissimulada em sacos de bombó de 25 quilos.

Esta é a maior apreensão de droga na província desde 2020.

O comandante municipal da Polícia Nacional de Kiwaba-Nzoji, subinspetor André Manuel, revelou que foi possível intercetar a viatura a partir de uma denúncia de moradores.

Dois cidadãos foram detidos e encontram-se sob custódia do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que está a instruir o correspondente processo-crime para apresentação em juízo nos próximos tempos.

Cristiano Ndaluar, motorista da viatura, indiciado pelo crime de transporte e posse ilegal de estupefacientes, disse desconhecer o conteúdo no interior dos sacos que transportava.

“Quando levei não dei conta porque ensacaram com o bombó. Quando carreguei o saco só estava tipo bombó conforme costumo levar, os sacos estavam conforme eu levo sempre”, justificou, acrescentando “sempre quando passo nos [postos de] controlos picam não encontram nada. Ontem aconteceu quando picaram e encontraram essas coisas”.

O município de Cahombo, nordeste de Malanje, integra o corredor das localidades com elevados níveis de produção de liamba.