Polícia americana captura brasileiro foragido há duas semanas

A polícia do Estado da Pensilvânia anunciou ter capturado nesta quarta-feira, 13, o brasileiro Danelo Cavalcante, condenado a prisão perpétua e que tinha escapado da cadeia no dia 31 de Agosto.



A captura acontece depois de uma megaoperação com 500 policias e a participação da própria polícia de investigação federal, o FBI.



Ao fazer o anúncio, a polícia da Pensilvânia afirmou que dará mais detalhes numa conferência de imprensa, ainda na manhã de hoje.



Durante 14 dias, Cavalcante conseguiu caminhar por 38 quilómetros, roubar uma carrinha e uma arma e ainda trocar tiros com um morador.



Ontem, o responsável pela operação, o tenente-coronal George Bivens, disse ter certeza que ele estava dentro do perímetro de buscas estabelecido e que seria preso "o quanto antes".



"Nós o consideramos desesperado, o consideramos perigoso, toda a dinâmica confirma para nós que ele tem uma arma”, afirmou Bivens.

Danelo Cavalcante que fugiu do Brasil para os Estados Unidos depois de matar um estudante, foi condenado há poucos meses à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada Débora Evangelista Brandão, em abril de 2021, na cidade de Phoenixville.



A irmã dele foi detida e deve ser deportada, segundo informações da imprensa.