Poderão as conversações entre os EUA e a China restabelecer uma relação tensa?

O Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang, mantiveram conversações "francas" e "directas" em Pequim no domingo, segundo o Departamento de Estado, numa altura em que os Estados Unidos e a China procuram estabilizar as relações bilaterais no meio de tensões crescentes.

Durante a reunião de sete horas e meia na Diaoyutai State Guesthouse, Qin Gang aceitou um convite para se deslocar aos Estados Unidos. Foi também acordado um aumento do número de voos entre os dois países.

Além disso, as duas partes continuarão a trabalhar em várias questões "a um nível de trabalho", disse um alto funcionário do Departamento de Estado.

Após as reuniões pessoais de Blinken com Qin, os dois tiveram um jantar de trabalho no domingo na Diaoyutai State Guesthouse.

"O Secretário deixou claro que os Estados Unidos defenderão sempre os interesses e valores do povo americano e trabalharão com os seus aliados e parceiros para fazer avançar a nossa visão de um mundo que é livre, aberto e que defende a ordem internacional baseada em regras", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, num comunicado.

Ele acrescentou que os principais diplomatas dos EUA e da China também discutiram como facilitar o intercâmbio entre as pessoas.

Blinken é o primeiro secretário de Estado a visitar Pequim desde 2018. A sua viagem de dois dias foi reagendada a partir de fevereiro, depois de um balão de vigilância chinês ter atravessado o espaço aéreo dos EUA.

De acordo com altos funcionários dos EUA, os temas mais importantes da agenda das reuniões de Blinken em Pequim, no domingo e na segunda-feira, incluem a segurança regional, o combate ao narcotráfico, as alterações climáticas, a estabilidade macroeconómica global, os americanos detidos injustamente na China, bem como o intercâmbio entre americanos e chineses.