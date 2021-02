Pobreza leva a aumento de casos de má nutrição infantil em Malanje

O elevado índice de pobreza das famílias na província de Malanje afecta centenas de crianças que todos os anos têm que ser assistidas no Hospital Provincial Materno Infantil sofrendo de má-nutrição.



Os municípios com muitas ocorrências de má-nutrição são os de Malanje, Calandula, Cangandala, Kiwaba-Nzoji e Mucari.

A chefe de seção de nutrição do Hospital Provincial Materno Infantil local,Claudete Umbumba, fez notar a pobreza dessas crianças afirmando que “são crianças carentes ... vêem às vezes sem nada, nem roupa, nem alimentação, nem valores [dinheiro] para poder fazer tudo que nós pedimos”.

Umumba disse que muitas vezes as famílias não têm os meios paracomprar medicamentos necessários “mas nós temos que fazer esforçode ajudar, pedimos à farmácia que nos abastece e assim medicamos essas crianças”.

Segundo as estatísticas do hospital quatro a cinco crianças menores de oito anos de idade desnutridas são assistidas todos os dias na sala de nutrição do hospital

O supervisor do programa provincial de nutrição do departamento de saúde pública e controlo de endemias do Gabinete Provincial da Saúde, Pedro Botelho da Gama, confirmou a morte de quatro crianças malnutridas em 2020, menos quatro comparativamente ao igual período do ano anterior.

O ano passado registaram-se no hospital 432 casos com quatro óbitos um aumento de casos em relação a 2019 quando se registaram 342 casos mas uma diminuição no número de mortes já que em 2019 se registaramoito óitos pela mesma causa.

O stock dos suplementos F75 e F100 terminou e a unidade foi obrigada a substituir com outros produtos da cesta básica.

“Mas a direção fez um grande esforço conseguiu comprar alguns produtos que são o leite momo, o açúcar, o óleo e a farinha de milho”, disse Botelho da Gama que disse que “com o leite prepara-se a louá que estamos a dar de momento porque Luanda até agora não enviou os insumos que são o F100 e o F75”.