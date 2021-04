PM guineense remodela Governo que passa ter quatro ministos de Estado

O primeiro-ministro da Guine-Bissau remodelou o seu Executivo, que passa a ter agora 20 ministérios e 11 Secretarias de Estado.

A mudança no Executivo foi sancionada pelo Presidente Úmaro Sissoco Embaló que assinou os respectivos decretos no sábado, 24.

Deixam o Governo seis ministros e três secretários de Estado.

Nuno Gomes Nabiam passa a ter quatro ministros de Estado, Suzi Carla Barbosa, que tem a pasta dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades, Orlando Mendes Viegas, tutela dos Recursos Naturais e Energia, Botche Candé, responsável do Interior e da Ordem Pública e Marciano Silva Barbeiro, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Nas mudanças, na pasta dos Recursos Humanos Jorge Malú foi substituído por Orlando Vieigas, também do PRS, enquanto Jorge Mandinga foi substituído no Ministério dos Transportes e Comunicações por Augusto Gomes que ocupava a pasta de Secretaria de Estado da Cooperação Internacional. Ambos pertencem ao partido do primeiro-ministro APU-PDGB.

Na Agricultura e Desenvolvimento Rural, Abel da Silva, do MADEM-G15, foi substituído por Marciano Silva Barbeiro, do mesmo partido, António Artur Sanhá cedeu o lugar no Ministério do Comércio e Indústria, Tcherno Djaló, também do PRS, no Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior, Arcenio Abdulai Jibrilo Baldé foi substituído por Cirilo Mamasaliu Djaló, do Partido da Nova Democracia, enquanto Dinísio Cumba é o novo ministro da Saúde Pública, em substituição de António Deuna.

Outras mudanças: Maria Celina Tavares (ministra da Função Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social), de APU-PDGB, substituído por Tumane Baldé, Dara Yourgan da Fonseca Ramos (secretária de Estado das Comunidades), substituída por Salumé Santos Allouche, ambas do MADEM-G15, Nhima Sissé e secretária de Estado do Turismo e Artesanato, deu lugar a Fernando Vaz, agora Ministro do Turismo e Artesanato, e Conco Turé (secretário de Estado da Comunicação Social) foi substituído por Fernando Mendonça (ministro da Comunicação Social) que ocupava a pasta de Ministério da Justiça, que passa ser ocupada por Iaia Djaló, líder do PND.

O porta-voz do Governo é o ministro Fernando Vaz.

Por indicar está a titular da Secretaria de Estado da Cooperação Internacional.

No campo político-partidário, o PRS, a terceira força política no parlamento, ganha perso, enquanto o partido do primeiro-ministro Assembleia do Povo Unido — Partido Social-Democrata (APU-PDGB), perde força.

Todos os membros do Governo são dos quatro partidos que integram a coligação governamental

A posse do novo Executivo deve acontecer na segunda-feira.