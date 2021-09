PM de Cabo Verde inicia visita a São Tomé e Príncipe para "reforço da cooperação diplomática"

O primeiro-ministro de Cabo Verde chegou nesta quarta-feira, 22, a São Tomé e Príncipe para uma visita oficial de 4 dias.

Ulisses Correia e Silva foi recebido no aeroporto em ambiente de festa pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Wando Castro, e por várias associações da comunidade cabo-verdiana no país.

À chegada, Correia e Silva anunciou que a sua visita visa o reforço da cooperação diplomática entre os dois países.

"Precisamos reactivar as nossas comissões mistas de cooperação. Temos ligações muito fortes de história e irmandade, mas sobretudo o facto de pertencemos a diversas plataformas de cooperação internacional, temos que concertar as nossas propostas e ambições no campo internacional”, afirmou numa curta declaração no aeroporto de São Tomé.

Amanhã, o primeiro-ministro de Cabo Verde e o seu homólogo, Jorge Bom Jesus, manterão um encontro e Ulisses Correia e Silva fará uma visita de cortesia ao Presidente da República, Evaristo Carvalho, além de ir ao Palácio dos Congressos.

Na sexta-feira, segundo o programa da visita, o dia será reservado a encontros com a comunidade cabo-verdiana residente, enquanto no sábado desloca-se à Região Autónoma de Príncipe, onde existe uma forte comunidade cabo-verdiana.

O chefe do Governo cabo-verdiano também encontrar-se-á com o presidente da Região Autónoma, Filipe Nascimento.