PM de Cabo Verde espera que libertação de Alex Saab aproxime Washington e Caracas

O primeiro-ministro cabo-verdiano admitiu nesta quarta-feira, 21, que a libertação ontem pelas autoridades americanas do antigo enviado especial da Venezuela Alex Saab, extraditado de Cabo Verde em 2021 para os Estados Unidos, pode contribuir para normalizar as relações entre Washington e Caracas.

"Se isso for tornado realidade, será uma boa notícia, relativamente a pacificação das relações, normalização das relações entre países que são próximos em termos da situação geográfica, pelo que esperamos que as coisas evoluam neste sentido. Quanto mais relações normais os países tiverem, melhor o mundo estará”, afirmou Ulisses Correia e Silva em conversa com jornalistas na cidade da Praia.

Ao comentar a libertação de Saab em troca da soltura de 10 americanos detidos pelo regime de Caracas, o chefe do Governo cabo-verdiano admitiu que tal fato "pode criar um ambiente diplomático para a normalização das relações entre estes dois países".

Quanto ao processo de que foi alvo aquele empresário, que Caracas dizia ser seu embaixador", ao ser detido em Cabo Verde e deportado pelos Estados Unidos, Correia e Silva afirmou que o seu país "fez aquilo que lhe competia, particularmente o sistema judicial produziu o seu trabalho".

Ele acrescentou ser importante que "os países se relacionem e que as questões que dividem possam ser resolvidas e que a normalidade possa voltar a reinar na relação estável entre esses dois países".

Entretanto, após a libertação de Saab, e no âmbito de um acordo com os Estados Unidos, as autoridades da Venezuela libertam, pelo menos, 13 opositores e ativistas.

Maduro recebe Saab



Entretanto, o Presidente da Venezuela recebeu ontem Alex Saab no Palácio de Miraflores.

“Triunfou a verdade, triunfou a justiça, triunfou a verdade”, afirmou Nicolás Maduro.

Nas suas primeiras declarações, Saab descreveu a sua liberdade como um “milagre da justiça”.

“Graças ao povo da Venezuela, sinto orgulho de servir o povo da Venezuela e de servir este Governo, um Governo humano, um Governo leal, um Governo que não abandona e um Governo que, como eu, nunca desiste”, disse.

O caso

Preso em Cabo Verde a 12 de Junho de 2020 quando seguia para o Irão, alegadamente para negociar produtos alimentares para a Venezuela, Alex Saab foi extraditado para os Estados Unidos no dia 16 de Outubro de 2021, depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter rejeitado, a 30 de Agosto, o recurso da defesa contra a decisão do Supremo Tribunal da Justiça, de Cabo Verde, que, a 17 de Março, tinha recusado outro recurso contra a sentença de extradição para os Estados Unidos, a 4 de Janeiro, do Tribunal de Relação de Barlavento.

Nos Estados Unidos, ele estava acusado de lavagem de dinheiro no país, em cerca de 350 milhões de ólares



O TC indeferiu vários outros recursos da defesa.



Caracas acusou na altura os Estados Unidos de perseguir Alex Saab para atingir o Governo.