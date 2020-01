PGR manda prender administrador de Benguela por suspeita de corrupção

A Procuradoria-Geral da República (PGR) emitiu um mandado de detenção contra o administrador municipal de Benguela, Carlos Guardado, por suspeitas de corrupção, peculato e tráfico de influência, soube a VOA de fontes judiciais.



O documento foi emitido nesta sexta-feira, 10, e a qualquer momento o Serviço de Investigação Criminal (SIC) pode executar o mandado, numa altura em que o também primeiro secretário municipal do MPLA encontrava-se no município do Cubal, a 140 quilómetros da cidade de Benguela.



Guardado, um dos nomes na lista dos dirigentes a exonerar, deverá ser conduzido à cela SIC antes de ser interrogado pelo Ministério Público, que decidirá a medida a ser aplicada.



Entretanto, fontes da VOA indicam que o antigo director provincial da Hotelaria e Turismo, João Bernardo Kudy, enquanto funcionário da Administração Municipal de Benguela, terá sido detido também por suspeita dos mesmos crimes.



De acordo com fontes do partido no poder, Carlos Guardado deixará o cargo para Adelta Matias, actual administradora do Cubal, que tem sido muito elogiada pelo governador provincial, Rui Falcão.