PGR angolana em contacto com Emirados Árabes Unidos sobre Isabel dos Santos

A Procuradoria Geral da República (PGR) de Angola está em contacto com as autoridades dos Emirados Árabes Unidos (EAU) para discutir a situação da empresária Isabel dos Santos que se encontra radicada naquele país.

A informação é do portal Bellingcat, com sede na Holanda e especializado em investigações, que, com recurso a fotografias publicadas pela própria Isabel dos Santos em diversas redes sociais, como Instagram, concluiu que a empresária reside no Dubai, desde que foi emitido um mandado de captura internacional a 18 de Novembro pela PGR.

No Dubai, Isabel dos Santos possui um apartamento de luxo no condomínio Bulgari e foi aí onde morreu o marido Sindika Dokolo.

Desde a emissão do mandado, ela deslocou-se ao Qatar para assistir ao jogo entre a Argentina e Croácia no Mundial de futebol.

O artigo da Bellingcat afirma que “em resposta a perguntas sobre a presença de dos Santos no Dubai o chefe de gabinete da Procuradoria Geral de Angola disse-nos que estão a interagir com a Interpol e as autoridades dos Emirados Árabes Unidos.”

“A polícia de Dubai e o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos foram também contactados e confirmaram as nossas perguntas mas até à publicação não responderam”, acrescentou.

De momento, não há qualquer tratado de extradição entre os EAU e Angola.

Recorde-se que o Presidente João Lourenço esteve nos EAU no mês passado, onde assinou vários acordos, mas a situação de Isabel dos Santos não foi mencionada em qualquer declaração sobre a visita.