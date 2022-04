Petro “fez o suficiente” para se classificar para os playoffs, José Neto

Entrar em campo menos de 24 horas depois de um jogo exaustivo contra o Zamalek na noite de sexta-feira foi a menor das preocupações do Petro de Luanda, que está feliz por ter se qualificado para os playoffs da Basketball Africa League (BAL) no próximo mês em Kigali.



Os campeões angolanos nunca mostraram sinais de cansaço ou desconforto para ganhar ao o FAP por 73-60 e melhorar a sua contagem da Conferência do Nilo para 3-1.



“Somos construídos para momentos como este”, disse o pivô do Petro de Luanda, Yanick Moreira, que terminou com oito pontos, oito rebounds e dois bloqueios.

Cyrille Keumoe abriu o placar com um salto de médio alcance aos 16 segundos de jogo, mas foi o mais longo que FAP liderou o jogo, com Abou Gakou e Moreira somando quatro pontos para colocar o Petro de Luanda no controle do jogo.



Embora o jogo tenha empatado três vezes, o Petro de Luanda nunca mais voltou a perder e aumentou a vantagem para 19 pontos a meio do quarto período.



Childe Dundão potencializou o ataque do Petro de Luanda com 16 pontos e quatro assistências, o reserva Olimpio Cipriano fez 3 a 6 de além do arco para terminar com 11 pontos e Valdelicio Joaquim, que não jogou um único segundo nos três primeiros quartos, acertou três dos seus quatro arremessos de três pontos para terminar com nove pontos em dez minutos.



“Fizemos o suficiente para vencer o jogo”, observou o treinador do Petro de Luanda, José Neto, antes de acrescentar: “Precisávamos desta vitória porque o nosso primeiro objectivo era a qualificação para Kigali, para os playoffs. A minha equipa jogou com espírito. Eles fizeram o que deveriam fazer. Não foi uma vitória fácil porque o FAP precisava vencer para ter chance de seguir em frente”, disse o brasileiro.



O jogador internacional cabo-verdiano Joel Almeida liderou o FAP com 13 pontos, e Brice Bidias, o outro jogador do FAP a marcar dois dígitos, contribuiu com 12 pontos.



Em conferência de imprensa pós-jogo, o técnico François Enyegue insistiu que o FAP “lutou até ao fim. Nós nunca desistimos. A nossa defesa estava lá. Mantivemos eles em 73 pontos, mas cometemos 20 turnovers. Se pegarmos alguns deles e cortarmos alguns pontos fáceis, poderíamos tê-los mantido em 65 ou 60 pontos.”



“Este é um jogo em que eles fizeram mais arremessos de três pontos, quase o dobro de nossos".

“Podemos tirar alguns pontos positivos do jogo. Hoje os nossos lançamentos de três pontos não estavam lá, mas fomos melhores na linha de dois pontos.”



Foi a segunda derrota da FAP em três jogos, mas Almeida continua optimista quanto às chances de garantir um dos dois ingressos da Conferência do Nilo ainda disponíveis para os playoffs.



“Neste momento só precisamos focar no nosso próximo jogo contra o Cobra Sports, que será decisivo para a nossa classificação, é para isso que viemos aqui: lutar por uma vaga na próxima fase. Acredito nesta equipa, o staff colocou-nos na posição certa e vamos lutar para alcançar o nosso objectivo”, destacou Almeida.



O FAP enfrenta o Cobra Sport na segunda-feira antes de enfrentar o Zamalek na terça-feira.