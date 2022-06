Pesquisa revela que número brasileiros que se dizem da esquerda aumentou nove por cento e da direita caiu seis

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revela que o número de brasileiros identificados com sendo da esquerda aumentou para 49%, ante 41% registado em 2017.



O levantamento publicado neste sábado, 4, pelo jornal Folha de São Paulo indica que 34 por cento se consideram da direita e 17 por cento do centro.



Quanto a visões dentro de cada um desses espectros, entre os que se dizem da esquerda, 17 por cento se afirmam como tal, enquanto 32 por cento estão no centro-esquerda.



No campo da direita, 24 por cento dizem representar esses valores e 24 por cento afirmam-se do centro-direita.



Há cinco anos, um levantamento semelhante concluiu que 41% dos brasileiros se identifcavam com esquerda e 40%, com a direita.



De acordo com esses números, a esquerda aumentou nove por cento e a direita caiu seis por cento durante o Governo de Jair Bolsonaro.



A pesquisa do Datafolha ouviu 2.556 pessoas com mais de 16 anos em 181 cidades a 25 e 26 de maio.



A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou menos.