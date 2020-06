Pesquisa revela que 90 por cento dos brasileiros querem lei contra "fake news"

Uma pesquisa feita pelo Ibope a pedido da organização não governamental Avaaz e divulgada nesta terça-feira, 2, mostra que 90% dos eleitores brasileiros apoiam a regulamentação das plataformas de redes sociais para combater as chamadas fake news.

Os entrevistados responderam que a legislação sobre o tema deve incluir a exigência de verificação dos fatos, referência aos robots que multiplicam a divulgação, revelação das fontes de financiamento das redes e remoção de contas falsas, com exceção de pseudónimos por segurança ou contas de humor.

O Senado deve votar ainda hoje o projeto de lei que prevê ações das redes sociais para combater a disseminação de conteúdo falso.

O debate em torno das chamadas fake news acontece no momento em que decorre no Supremo Tribunal Federal um processo contra aliados do Presidente Jair Bolsonaro, acusados de espalharem notícias e acusações falsas através das redes sociais, a partir do chamado "gabinete do ódio", que, segundo opositores, é dirigido por Carlos Bolsonaro, filho do Presidente.

A pesquisa do Ibope foi feita por telefone, entre os dias 28 e 30 de maio junto de cerca de mil pessoas com mais de 16 anos de idade.

A margem de erro é de três pontos percentuais.