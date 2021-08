Personalidades angolanas exigem reformas na Comissão Nacional Eleitoral (CNE) e na justiça

A um ano das eleições gerais em Angola, personalidades da sociedade civil exigem reformas na Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

A gestão do Estado de Direito e democrático em Angola está a passar por um período de enormes desafios e constrangimentos que envolve

principalmente os responsáveis pela aplicação da justiça.



Estes factos políticos acontecem numa altura em que juízes e

magistrados do Ministério Público estão em pé de guerra, contra as más condições de trabalho e práticas que consideram injustas.



O Tribunal Constitucional ainda não se pronunciou sobre a Lei da

Revisão Pontual da Constituição, aprovada recentemente pela Assembleia

Nacional, e enviada pelo Presidente da República para apreciação e

fiscalização preventiva por parte deste órgão.



A morosidade na apreciação deste documento que deu entrada, com

carácter de urgência, está a condicionar os debates na especialidade

sobre as propostas do pacote legislativo eleitoral, da iniciativa

parlamentar do MPLA e da UNITA.



Na aprovação na generalidade, os deputados reconheceram a necessidade de se alterar a lei que regula as eleições gerais, nos mais diversos pontos, e ajustar os demais aspectos à Constituição da República e ao contexto actual do país.



Entretanto, a sociedade civil angolana propõe uma figura independente

e neutra para o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral, sem

que a magistratura seja requisito para assumir as funções.



Uma petição nesse sentido já deu entrada na Assembleia Nacional e na Presidência da República, com mais de mil subscritores, entre activistas e personalidades.

Na rubrica Janela de Angola, da VOA, o analista político Olívio Kilumbo, o jurista Gualberto Longuenda e o representante do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o procurador José Buanga, abordam a reforma da CNE e os problemas da justiça.