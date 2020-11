Pedro Lopes mostra nos EUA Cabo Verde como "hub digital" para entrada na África Ocidental

O secretário de Estado cabo-verdiano para a Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, apresentou o arquipélago como uma “porta aberta” para a África Ocidental, na abertura da Semana Internacional da Escola de Negócios da Universidade de Utah, nos Estados Unidos.

O tema central deste ano da David Eccles School of Business é a Inovação em África e, na abertura do evento na quinta-feira, 19, Lopes aproveitou para destacar os programas lançados pelo seu Governo e os projectos em curso, com vista à criação de um hub digital”de olho na África Ocidental, em particular.

“Parque tecnológico em construção, aposta na formação dos jovens através do programa WebLab e o programa Cabo Verde Digital”, foram alguns dos programas elencados por aquele governante, em que destacou a criação de start-ups no arquipélago.

Pedro Lopes, o primeiro cidadão de um país africano a abrir a Semana de Inovação daquela universidade, também acredita que a diáspora cabo-verdiana terá um peso nesse processo, que também, pretende atrair principalmente jovens inovadores e empreendedores para Cabo Verde.

“Um país seguro, onde as pessoas não são perseguidas pela sua cor da pele, pela sua sexualidade, pela sua religião, onde as pessoas podem fazer negócios, trazer as suas famílias e a partir daqui fazer negócios e contactos com outras pessoas, uma ponte para o mundo”, enumerou o governante cabo-verdiano na sua intervenção, segundo disse à VOA.

Acompanhe a entrevista: