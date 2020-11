Pedido de ajuda em segurança da RDC a Angola com leituras diferentes em Luanda e Cabinda

O Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi, esteve em Luanda no início desta semana e pediu o apoio do Governo de Angola para reforçar as suas forças de defesa e segurança.

Embora Tshisekedi tenha dito que ficou “muito feliz, muito satisfeito” porque as suas propostas foram acolhidas por João Lourenço, que ainda não se pronunciou, em Luanda, há quem veja com bons olhos o reforço da segurança no país vizinho, enquanto activistas por Cabinda alegam repressão à sua luta.

A RDC vive um clima de instabilidade política e social profunda, causada pelo desentendimento entre a coligação governamental, formada pelo CACH, do Presidente Tshisekedi, e a FCC, liderada pelo antigo Chefe de Estado, Joseph Kabila Kabange.



Para o director do Observatório Político e Social (OPSA), Sérgio Calundungo, “a cooperação entre países vizinhos é sempre positiva ”e sublinha que a capacitação das forças congolesas resulta também na melhor segurança na região e particularmente para Angola”.

Calandungo lembra que Angola tem uma grande costa e muitos produtos que poderiam estar a aumentar o volume de negócios entre os dois países, ao mesmo tempo que a instabilidade no país vizinho não é boa para a região.

Entretanto, o activista Alexandre Nsitu Kuanda, responsável da Associação Cultural e de Desenvolvimento e dos Direitos Humanos de Cabinda, considera que o pedido do Presidente congolês visa “sufocar e reprimir” as sensibilidades que a partir da RDC desenvolvem acções para a autodeterminação da região, através do diálogo.

No encontro com João Lourenço, o Presidenteda RDC enalteceu as “excelentes” relações de cooperação entre os dois países.