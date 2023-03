Paul Rusesabagina, herói do "Hotel Ruanda", tem pena de prisão comutada

O Presidente do Ruanda comutou a sentença de 25 anos de prisão de Paul Rusesabagina, herói do "Hotel Ruanda", opositor de Paul Kagame, detido há mais de 900 dias, depois de um julgamento criticado por organizações de defesa dos direitos humanos em todo o mundo e vários países, principalmente os Estados Unidos.

A porta-voz do Governo, Yolande Makolo, não informou quando ele e o co-réu Callixte Nsabimana serão libertados.

O anúncio ocorre menos de duas semanas depois de Kagame ter dito que estava à procura de uma solução para o caso de Rusesabagina, que tem sido motivo de preocupação de vários Governos ocidentais e de grupos de defesa direitos humanos.

As sentenças de outras 18 pessoas condenadas por crimes de terrorismo juntamente com Rusesabagina, em Setembro de 2021, também foram comutadas, segundo a porta-voz do Governo que destacou o papel dos Estados Unidos e do Qatar no caso.



"Ninguém deve ter ilusões sobre o que isso significa, pois há consenso de que crimes graves foram cometidos, pelos quais foram condenados", concluiu Makolo.

PaulRusesabagina foi atraído do Qatar, onde se encontrava refugiado, para o Ruanda, tendo sido preso e levado a julgamento que seus apoiantes classificaram de uma farsa repleta de irregularidades.

Numa primeira reacção, o filho do herói de "Hotel Ruanda", disse estar ansioso para reunir-se com ele.



"Estamos satisfeitos com a notícia sobre a libertação de Paul. A família espera reencontrá-lo em breve", disse a família em um comunicado à AFP.