Paul Kagame e Umaro Sissoco Embaló manifestam interesse numa parceria entre os dois países

O Presidente do Ruanda, Paul Kagame, realiziu nesta segunda-feira, 17, uma visita à da Guiné-Bissau, no termo da qual assinou com o seu anfitrião Umaro Sissoco Embaló a supressão de vistos de entrada dos seus cidadãos para os respectivos países.



Este acordo junta-se ao já assinado no ano passado nas áreas da educação, turismo e comércio, aquando de uma visita do Presidente guineense a Kigali.

“Contamos muito com essa troca de experiência entre o Ruanda e a Guiné-Bissau. Isso é um passo importante e marcante dessa visita à Guiné-Bissau, do Presidente ruandês, que é a primeira", disse o Chefe de Estado guineense na declaração conjunta.



Paul Kagame, por seu lado, elogiou os esforços do seu homólogo guineense, que também é Presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), naa estabilização da sub-região, e manifestou o seu desejo num futuro acordo de parceria entre os dois Estados.



Kagame foi igualmente condecorado no palácio presidencial com a mais alta distinção da República, a Medalha Amílcar Cabral.