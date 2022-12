Patrice Trovoada recebe garantias de cooperação por parte de João Lourenço

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, encontrou-se nesta sexta-feira, 23, com o Presidente angolano em Luanda, em mais uma investida de Patrice Trovoada na procura por parcerias e ajudas ao seu Governo que, segundo ele, encontrou uma situação económica e financeira muito difícil.

“Como devem saber, São Tomé e Príncipe neste momento tem vindo a conhecer situações económicas e financeiras difíceis e nós estivemos principalmente a falar dessas questões”, afirmou Trovoada a jornalistas no final do encontro com João Lourenço, que mostrou uma "grande disponibilidade" e “empenho de Angola em estar sempre ao lado do povo são-tomense, do Estado são-tomense, nos bons e nos maus momentos”.

Embora tenha dito que sai de Luanda “bastante satisfeito por ver que existe uma grande disponibilidade por parte do Presidente João Lourenço em trabalhar connosco, para ver se daqui a alguns meses São Tomé e Príncipe volta a ter uma maior estabilidade macroeconómica”, o Chefe do Governo são-tomense não deu detalhes sobre os assuntos tratados ou as áreas de cooperação que poderão ser desenvolvidas.

Trovoada notou que a relação entre os dois países “continua boa, é boa já como Estados independentes desde 1975, mas estou convencido que, em termos de resultados, no próximo ano podemos começar a dar sinais de maior dinamismo, e de realizações concretas a favor de quem nos elegeu, que são as populações”.

Questionado sobre a situação política no seu país, Patrice Trovoada garantiu que “está calma”, depois da alegada tentativa de golpe de Estado de 25 de Novembro.

Antes de deixar Luanda ainda hoje, o primeiro-ministro depositará uma coroa de flores no sarcófago onde se encontram os restos mortais do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos.