Patrício Batsikama lança “O Legado de Kimpa Vita”, profetiza e nacionalista do Reino do Congo

“O Legado de Kimpa Vita”, profetiza e nacionalista do Reino do Congo, será lançado em livro no próximo mês de Julho, na capital angolana, pela editora Mayamba.

O autor é Patrício Batsikama, historiador e professor universitário.

O livro traz histórias relacionadas com a trajectória daquela mulher, como forma de tornar o seu legado mais conhecido, principalmente entre a nova geração.

Segundo o autor, “Nsimba Vita ou KImpa Vita" até hoje não é conhecida no espaço académico, social e político angolano da melhor forma, daí este contributo histórico.

Dona Beatriz Kimpa Vita, também conhecida por Beatrice de São Salvador do Congo e Kimpa Vita, foi uma profetiza e líder política do Reino do Congo e líder política da capital congolesa, Mbanza Congo, durante pouco período de tempo.

Capitaneou movimentos de reunificação nacional, utilizando características religiosas a partir do movimento cristão "Antonianismo", para quem Jesus Cristo e outras figuras cristãs primitivas eram oriundas do Reino do Congo.

Kimpa Vita foi capturada perto de São Salvador e queimada viva em 1706, depois de ter sido julgada como bruxa e herege pela lei do Congo.

O autor

Natural da província do Uíge, Patrício Batsikama é autor de obras como “Tokoismo, Teologia da Libertação”, “O Reino do Kongo e a sua Origem Meridional","Makela ma Zombo" e "Nação, Nacionalidade e Nacionalismo em Angola".

Batsikama é docente do Instituto Superior Tocoísta (ISPT), onde também é coordenador do Centro de Estudo e Investigação Científica Aplicada (CEICA).