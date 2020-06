Pastores angolanos afastam brasileiros da liderança da Igreja Universal no país

Pastores angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) anunciaram nesta segunda-feira, 22, nas províncias de Malanje e Benguela, o afastamento de pastores brasilerios da liderança brasileira que, no entanto, reitera que a organização é brasileira.

Na província de Benguela, um grupo de pastores angolanos afastou a liderança brasileira do templo central, numa investida com contornos de violência, para a qual foram chamados vários agentes da Polícia Nacional.

A 48 horas do regresso dos cultos, os pastores apresentaram um manifesto em que contestam a vasectomia, uma cirurgia que deixa estéreis os homens, o racismo e a gestão das contribuições dos crentes.

Com o pastor brasileiro fora das instalações, os angolanos davam ordens aos seguranças do templo denominado Cenáculo do Espírito Santo, procurando marcar posição no interior, perante a resistência de obreiros.

Ao apresentar o manifesto, em representação dos 14 pastores angolanos nesta província, Adélio dos Santos lembrou que a ruptura começou a ser desenhada em Novembro do ano passado.

"Eu mesmo tive problemas por ter engravidado a minha esposa, com quem vivo há 10 anos. As mulheres escondem, não podem engravidar, reclamamos também a invasão das divisas, é tudo feito a partir do Brasil’’, conta Santos.

Os pastores Adão e Mazuela complementam a onda de insatisfação.

‘‘Para nós, africanos, o filho vale mais do que o dinheiro. Como é possível cortar os meus testículos? Somos servos, queremos servir, mas há racismo, exclusão’’, desabafam.

O pastor brasileiro Edmilson de Sousa optou por não prestar declarações, mas teve a defesa dos chamados obreiros, jovens angolanos que se opunham à tomada do templo.

Aníbal Francisco diz que os insatisfeitos devem abandonar a IURD.

’’Quem fundou a Igreja Universal foram os brasileiros, não se pode mudar a liderança. Quem está descontente…”, afirma.

Em Malanje também

Na província de Malanje, sete dos nove pastores da IURD anunciaram também hoje fim de todo o vínculo com a liderança brasileira de Honirilton Gonçalves.

Em conferência de imprensa, os religiosos acusam o representante da congregação no país de orientar a perseguição de alguns obreiros brasileiros e nacionais,o que viola o objetivo de evangelizar as famílias angolanas na pacificação dos espíritospara sã convivência entre os cidadão.

Opastor da catedral de Malanje, Domingos Alemão, diz que oracismo e a vasectomia estão entre as infrações sistemáticas dos estatutos..

“Viemos denunciar publicamente os actos o arbitrariedades praticada pela actual direcçãoda IURD em Angola”, nomeadamente “imposição e coação para a castração ou vasectomia aos pastores, aborto das esposas dos pastores que engravidam dos seus respetivos maridos. apegando-se à heresia, eleição dos membros dos órgãos sociais de forma ilegal, sem observar as normas estatutárias”.

Os pastores e as respetivas esposas são privados do acesso à formação académica, científica e técnico-profissional, refere o documento, que inclui também a usurpação de competências deliberativas da assembleia geral do atual presbitério geral, constam dos pontos da discórdia.

“A vasectomia existe”, disse o pastor Francisco Evaristo, justificando “ fui pastor regional e fui pastor provincial durante 5/6 anos, estou numa igreja aqui na província de Malanje porque recusei fazer a vasectomia”.

Ele diz que cumpre “castigo por não ter aceite fazer a vasectomia”.

Nos próximos dias, será eleito um líder de nacionalidade angolana para dirigir interinamente os destinos da IURD, numa altura em que a maioria dos pastores nacionais uniu-se à reforma da denominação iniciada no ano passado.

Os obreiros angolanos reiteram a intervenção das autoridades administrativas e judiciais para a reposição da legalidade.

A VOA tentou falar com o bispo brasileiro nesta cidade, Cleiton, mas sem sucesso.