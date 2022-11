Partidos sul-africanos protestam contra a liberdade condicional de assassino do herói anti-apartheid

O partido governante da África do Sul protestou no exterior de um tribunal de primeira instância no sábado depois de ter ordenado a libertação de um imigrante polaco condenado pelo assassinato de um herói anti-apartheid em 1993, que quase provocou um conflito civil.



A morte a tiro de Chris Hani levou o país à beira de uma guerra racial enquanto as negociações para acabar com o apartheid entravam na sua fase final.



O Tribunal Constitucional de Joanesburgo, na segunda-feira, ordenou a liberdade condicional de Janusz Walus, 69 anos, que cumpriu quase três décadas de prisão pelo assassinato.

No sábado, o partido governante Congresso Nacional Africano (ANC) e o Partido Comunista Sul-Africano (SACP) - ambos com ligações a Hani - lideraram uma reunião fora do tribunal para protestar contra a decisão.



Alguns manifestantes exibiam t-shirts com o rosto de Hani, cantando canções de protesto anti-apartheid.



"Obviamente estou indignado", disse à AFP o manifestante Lenin Mpesi.



"Não vejo porque é que aquele homem, Walus, precisa de ser libertado".



"Como Hani morreu, ainda não foi revelado. Não sabemos quem lhe pagou (Walus) e qual foi a razão por detrás disso".



O membro sénior do ANC Panyaza Lesufi disse que estavam planeadas mais manifestações contra a libertação de Walus - provavelmente na próxima semana.



"Mesmo quando sai daquela prisão... ele deve saber que os sul-africanos não estão contentes", disse ele aos meios de comunicação locais fora do tribunal.



"Temos o direito de lhe enviar a mensagem de que assassinou o nosso herói". Ele é um assassino, e deve saber disso".



O Presidente do Supremo Tribunal da África do Sul, Raymond Zondo, ordenou na segunda-feira que o ministro dos serviços correccionais do país colocasse Walus "em liberdade condicional nos termos e condições que ele considere apropriados".



O atirador de direita matou Hani, um líder extremamente popular do SACP e feroz opositor do regime do apartheid, um ano antes das primeiras eleições multirraciais na África do Sul.



Hani era também o chefe de gabinete de Umkhonto we Sizwe, a ala armada do ANC.



Foi morto a tiro na entrada da sua casa, a 10 de Abril de 1993, em Boksburg, um subúrbio a leste de Joanesburgo. O incidente provocou protestos e tumultos em cidades negras.