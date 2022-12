Partidos pedem nova CNE na Guiné-Bissau

O presidente do PAIGC, na oposição na Giiné-Bissa li afirmou que a actual Comissão Nacional de Eleições (CNE) não reúne condições de promover o processo eleitoral.



“De todos os ângulos que se pode analisar, actual CNE não tem condições de promover o processo eleitoral. Desde logo, porque está caduca”, afirmou Domingos Simoes Pereira, em conferência de imprensa nesta quarta-feira, 30, em Bissau, na qual ele imputou a responsabilidade ao chefe de Estado.

Simões Pereira é da opinião que o consenso seja alcançado ao nível da Comissão Permanente do Parlamento, com o envolvimento dos Partidos Políticos.



Por sua vez, Fernando Dias, presidente em exercício do Partido da Renovação Social, promete que o seu partido vai reunir os seus órgãos “para posicionar sobre a caducidade de Comissão Nacional de Eleições”.



“O quê está em causa é a caducidade dos órgãos da CNE e para nós [ PRS] um órgão caduco não tem legitimidade para organizar eleições“, concluiu Fernando Dias.



O Presidente da República, Umaro sissoco Embalo, reuniu-se nûesta segunda-feira8 com partidos políticos com assento parlamentar para analisar a situação e a remarcação da data para eleições legislativas.