Parque N'Batonha, em Bissau: Forças de ordem dispersam ambientalistas em vigília

Forças da ordem impediram nesta quarta-feira, 5, uma vigília das organizações da sociedade civil em protesto contra a “destruição“ do Parque N'Batonha, e Bissau, para a construção de uma mesquita, como confirmou ontem o Presidente da República.



“Fomos impedidos por homens armados e depois estão a nos a perseguir. Neste momento cada um está a procura de um esconderijo, há sim, um estado de terror”, disse um activista sob anonimato.

Ontem, Umaro Sissoco Embaló, assumiu a construção de uma mesquita, escola e centro de saúde no atual Parque de M'batonha e pediu a responsabilidade no tratamento de questões ligadas à religião.



"N'Batonha não é uma questão de desígnio nacional. Não se pode fazer política com certas coisas, sobretudo, num lugar sub-utilizado onde só havia répteis. Haverá consequências para quem lá for fazer manifestação”, avisou Sissoco Embaló.



Na mesma comunicação, no âmbito do tradicional balanço do ano, o Presidnete acrescentou que “as pessoas podem fazer o teatro que quiserem, (mas) será construída uma mesquita naquele espaço para as pessoas irem lá rezar", e avisou que não vai permitir qualquer aproveitamento político com base no parque da Lagoa de N'batonha.

Na segunda-feira, 2, o Espaço de Concertação das Organizações da Sociedade Civil tornou pública uma carta aberta endereçada ao Presidente da Câmara Municipal de Bissau em que denuncia “actos nocivos” no Parque Europa - Lagoa de N´Batonha”, no centro da capital.



Na nota a que a VOA teve acesso, as dezenas de organizações que integram o Espaço de Concertação falam de ausência da política educativa e boa conservação do Parque N'Batonha.



O Espaço desafia as organizações da defesa e preservação ambiental “a mobilizar-se para a protecção e salvaguarda do parque.

A VOA tem procurado obter uma reacção das forças da ordem, mas, até agora, não foi possível.