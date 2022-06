Parlamento são-tomense aprova cota de 40 por cento de mulheres nas listas para deputados e cargos de decisão

O Parlamento São-tomense aprovou na tarde desta sexta-feira, 24, na generalidade, a lei de paridade do genero, há vários anos em debate no seio da classe política.



O diploma aprovado com votos favoráveis de todas as bancadas paramentares estabelece a cota de 40 por cento de participação de mulheres na Assembleia Nacional e nos cargos de decisão.



Entretanto, ainda não se sabe se a lei será já aplicada para as listas de deputados às eleições legislativas de 25 de Setembro, tendo em conta que deverá ser ainda discutida na especialidade.

Contendores cheios de mercadorias afundam no porto

Também em São Tomé e Príncipe, 18 contentores, com diversas mercadorias provenientes de Portugal, afundaram, na tarde de hoje na Baía de Ana Chaves, na capital do país.



O batelão, que habitualmente transporta os contentores de um navio para o porto, afundou-se por causa de um furo, que já existia na barcaça e que era do conhecimento dos responsáveis do sector, mas que não foi reparado, confirmou à VOA um trabalhador do porto de São Tomé.

A mesma fonte que pediu o anonimato acrescentou que estava instalada no batelão uma máquina para extrair a água do mar (moto bomba), que não foi capaz de expulsar a quantidade de água que entrava no batelão por causa do furo.



Dos 18 contentores, alguns afundaram na Baía de Ana Chaves e outros foram para o alto mar levados pela corrente marítima, disse a mesma fonte.



As autoridades montaram uma operação para tentar recuperar alguns contentores, mas conhecedores do assunto indicam que as mercadorias e os equipamentos dentro dos mesmos já não deverão estar em devidas condições.