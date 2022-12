Parlamento moçambicano cria CPI para investigar suposto envolvimento de deputado com tráfico de drogas

A Assembleia da República (AR) de Moçambique vai criar, em breve, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o alegado envolvimento de um deputado da Frelimo com o tráfico de drogas.

O anúncio foi feito por Sérgio Pantie, líder so grupo parlamentar da Frelimo, no seu diacurso de encerramento do ano parlamentar nesta quarta-feira, 21.

A denúncia da existência de um deputado da Frelimo, que faz parte da Comissão Permanente, a mesa do Parlamento nacional, foi feita pelo deputado da Renamo, Venâncio Mondlane, há três semanas, tendo gerado uma onda que questionamentos da sociedade civil, exigindo saber de quem se trata.

"Dada a gravidade da denúncia, a bancada parlamentar da Frelimo requereu a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a situação" disse Pantie, sem revelar mais detalhes.



Agendas "complexas"

O encerramento do ano parlamentar fica marcado por mais adiamentos do debate de algumas agendas polémicas que de sessão em sessão foram sendo postergadas.

Entre elas,estão as leis da Comunicação Social, de Rádiodifusão e de organizações sem fins lucrativos, que continham aspectos questionados, quer pela sociedade civil, quer pelas organizações sócio-profissionais, com destaque para as ligadas à imprensa.

A presidente da AR, Edperança Bias, disse que, apesar daqueles assuntos terem constado da agenda, não foram debatidos "devido à sua complexiacomplexidade e precisarem se maior socialização".

Refira-se que as reformas das leis da Comunicação Social e da Radiodifusão estavam na agenda para debates desde o início do ano e são agora empurradas para o próximo ano.