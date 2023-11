Parlamento guineense aprova comemoração do centenário de Amílcar Cabral em 2024

O Parlamento da Guiné-Bissau aprovou nesta segunda-feira, 20, uma resolução sobre a comemoração do centenário de Amílcar Cabral em 2024.



O documento, apresentado pela bandada da maioria do PAI–Terra Ranka, foi aprovado por 65 deputados a favor, 20 abstenções e nenhum voto contra.



A comemoração, segundo a resolução, vai ter lugar em Bafatá, leste do país e cidade natal do fundador das nacionalidades guineense e cabo-verdiana.

Parlamento cabo-verdiano rejeita

Em Cabo Verde, no passado 30 de Outubro, a Assembleia Nacional rejeitou o projeto-de-resolução sobre a celebração oficial do centenário de Amílcar Cabral, com 34 votos contra do MpD, no poder, e 32 favoráveis, dos quais 28 do PAICV e quatro da UCID, na oposição.



Na sua declaração de voto, o deputado e presidente do PAICV mostrou-se “triste” pela rejeição, e disse que os deputados do MpD, “não estiveram à altura de representar o povo cabo-verdiano com dignidade”.

O líder da maioria, Paulo Viega, justificou o chumbo “porque juridicamente é um instrumento errado para o efeito”, mas disse não ternada contra a memória de Amílcar Cabral, sobretudo em razão da liderança exercida na luta de libertação que culminou com a independência nacional.