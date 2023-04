Parlamento do Estado de Tennessee expulsa dois democratas por participar em protesto por controlo de armas

Leigsladores republicanos no Estado americano do Tennessee expulsaram na quinta-feira, 6, dois parlamentares da Câmara estadual por terem participado num protesto na semana passada no Capitólio do Estado a favor de um maior controlo de armas, após o recente tiroteio numa escola em Nashville que matou três adultos e três estudantes de nove anos.

O legislador democrata Justin Jones afirmou que o que aconteceu foi “uma tomada de poder para expulsar três legisladores simplesmente porque (os republicanos) têm os números para fazer isso".



Jones acrescentou que uma semana depois do tiroteio, em vez da legislatura a discutir o tema das armas, está a expulsar aqueles que falam sobre a proibição de armas de guerra nas ruas.

“Pedimos a todos vocês que proíbam as armas de assalto, e vocês respondem com um ataque à democracia”, concluiu Justin Jones.

Por seu lado, Justin Pearson afirmou que não se pode "ignorar a dinâmica racial do que aconteceu hoje".

"Dois jovens legisladores negros foram expulsos e uma mulher branca não. Esta é uma declaração por si só", conclui Pearson.



Os líderes republicanos, no entanto, negaram que a raça tenha algo a ver com as expulsões.

Durante o protesto em massa da semana passada no Capitólio, os três democratas, com um megafone, participaram de uma canção, violando as regras de decoro da legislatura.

No entanto, até aqui, a expulsão de deputados foi usada no passado apenas para transgressões mais sérias.

Em reacção, o Presidente americano, Joe Biden, escreveu no Twitter: “Três crianças e três funcionários foram mortos a tiro em mais um tiroteio em massa. E no que os funcionários do Partido Republicano estão focados? Punir legisladores que se juntaram a milhares de manifestantes pacíficos pedindo acção. É chocante, antidemocrático e sem precedentes”.