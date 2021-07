Parlamento angolano aprova por unanimidade envio de 20 assessores militares para Moçambique

A Assembleia Nacional (AN) de Angola aprovou nesta terça-feira, 27, por unanimidade o envio de 20 assessores militares para integrar a Força em Estado de Alerta da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), que vai ajudar Moçambique a combater os insurgentes em Cabo Delgado.

O projecto da resolução, apresentado pelo Presidente da República foi votado por unanimidade com 180 votos ao favor.

O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, que defendeu o projecto, informou que a missão, que terá a duração de três meses, tem um custo inicial de 675.500 doláres.

Furtado acrescentou que deve-se incluir "nessa participação a componente dos esforços logísticos e da contribuição da República de Angola na manutenção dessa força na ordem dos 1.174.307 dólares".

Na justificação do voto, o líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiyaka, disse que foi um voto a para manifestar a sua solidariedade com o povo de Moçambique que atravessa momentos críticos.

"Entendemos que para haver um desenvolvimento sustentável no continente africano e na região da SADC é preciso haver estabilidade, paz, democracia e boa-governação", afirmou Chiyaka.

Por seu lado, o presidente da FNLA, Lucas Ngonda, saudou a atitude do Presidente da República em solicitar a autorização da AN, lembrando que "antigamente o Executivo era quem decidia, desvalorizando o Parlamento".

O presidente do PRS, Benedito Daniel, reconheceu que um conflito em Moçambique é um problema para todos os Estados membros da SADC, mas disse esperar que "Angola não vá ingerir-se nessa missão, porque os objectivos estão definidos".

As forças angolanas deverão participar com dois oficiais no Mecanismo de Cooperação Regional (RMC), oito oficiais no Comando da Força e dez tripulantes para aeronave de Projecção Aérea Estratégica do tipo IL-76.

A Força em Estado de Alerta da SADC começou a chegar a Moçambique, onde já se encontram tropas da África do Sul e do Botswana, enquanto um contingente do Zimbabwe está de prontidão e pronto para viajar para Cabo Delgado.

Há três semanas começaram a chegar cerca de mil tropas do Ruanda para apoiar no combate ao terrorismo, mas a nível bilateral, já que o país não integra a SADC.