Parlamentares da Renamo protestam contra proposta de adiamento das eleições distritais

Os deputados da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, protestaram nesta quarta-feira, 29, na Assembleia da República contra a iniciativa do Governo de mexer na Constituição para adiar as eleições distritais marcadas para 2024, um processo que, segundo opositores e observadores políticos, pode abrir caminho à mudança do sistema eleitoral para a Presidência da República.

Com cartazes em que se podia ler "Não matem a democracia" e "Abaixo a ditadura", os parlamentares criticaram a proposta de alteração da legislação, lembrando que as eleições distritais são constitucionais e o resultado do acordo de paz assinado entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama.

Desde há algum tempo, Filipe Nyusi defendeu um amplo debate sobre um eventual adiamento das eleições distritais por alegadas dificuldades financeiras, no que foi seguido pelo partido que suporta o Governo, a Frelimo, que na reunião do Comité Central realizada no passado fim-de-semana, decidiu continuar com um o debate.

A Renamo e a MDM, ambos na oposição, criticam esse eventual adiamento.

No programa Agenda Africana, da Voz da América, no dia 15 de Março, o porta-voz do grupo parlamentar da Frelimo, Feliz Sílva, defendeu o adiamento até que haja condições para tal.