Paquistão: Imran Khan sobrevive a voto de desconfiança e parlamento é dissolvido

O Presidente do Paquistão dissolveu o Parlamento no domingo, preparando o terreno para eleições antecipadas depois que o primeiro-ministro evitou um movimento de desconfiança no início do dia.



Imran Khan pediu ao Presidente Arif Alvi que dissolvesse a Assembleia Nacional, ou câmara baixa do Parlamento, acusando a oposição política de trabalhar com os Estados Unidos para derrubar o seu governo.



O caos político causou uma crise constitucional que ficou a cargo do Tribunal Supremo do país resolver. O tribunal deve decidir se Khan desafiou a Constituição quando o vice-presidente do Parlamento, a pedido do ministro da Informação, rejeitou o voto de desconfiança.



O ministro da Informação, Fawad Chaudhry, disse que os legisladores da oposição violaram o artigo 5 da Constituição exigindo lealdade dos seus cidadãos ao conspirar com uma potência estrangeira para promover uma "mudança de regime".



A oposição desafiou a autoridade constitucional do vice-presidente para rejeitar o voto de desconfiança, que eles disseram ter os números para vencer.



O presidente do Tribunal Supremo, Umar Ata Bandial, convocou uma audiência sobre a questão constitucional no final do domingo.



A batalha entre Khan, uma estrela do críquete que se tornou líder islâmico conservador, e a oposição política colocou a nação numa turbulência política.



Khan, que não estava no Parlamento no domingo, foi à televisão nacional dizer que pediria ao Presidente do Paquistão para dissolver o órgão e realizar eleições.



A Constituição do Paquistão exige o estabelecimento de um governo interino para conduzir o país para as eleições, que devem ser realizadas dentro de 90 dias. De acordo com a Constituição, o governo interino deve ser estabelecido com a contribuição da oposição.



A oposição chegou ao Parlamento pronta para tirar Khan do poder pela votação. Eles precisavam de uma maioria simples de 172 votos no Parlamento de 342 assentos do Paquistão para derrubar Khan. Os pequenos, mas importantes parceiros da coligação de Khan, juntamente com 17 membros de seu próprio partido, juntaram-se à oposição para derrubá-lo.



A turbulência política também fez com que as agências de segurança do país bloqueassem a capital Islamabad.



Contentores de metal gigantes bloquearam estradas e entradas para o enclave diplomático da capital e para o Parlamento e outras instalações governamentais sensíveis na capital. Khan convocou os seus apoiantes para realizar manifestações em todo o país.



Khan acusou a oposição de estar em conluio com os Estados Unidos para derrubá-lo, dizendo que os EUA querem que ele ignore as suas escolhas de política externa, que geralmente favorecem a China e a Rússia. Khan também tem sido um oponente estridente da guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo e da parceria do Paquistão nessa guerra com Washington.