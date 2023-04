PAIGC coliga-se com quatro partidos para as legislativas de Junho

O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) anunciou uma coligação pré-eleitoral para as legislativas de de 4 de Junho, em que participam também a União para a Mudança, PCD, MDG e PSD.



A revelação consta das resoluções do Bureau Político e do Comité Central, que este reunido nos 31 de Março e 1 de Abril, que aprovou o “Acordo político entre as forças políticas congregadas no Espaço de Concertação dos Partidos Democráticos (ECPD)”.



Carlos Pinto Pereira, coordenador do Colectivo dos Advogados do PAIGC, precisou que o acordo também irá vigorar durante toda a XI Legislatura”, devendo "a representatividade dos partidos signatários nas listas das candidaturas a deputados decorrer dos resultados dos votos expressos, arrecadados por cada um dos partidos nas legislativas de Março de 2019".



O “Acordo Pre-Eleitoral [Coligação PAIGC-ce] tem como objectivo, o alargamento das bases, visando uma maioria confortável nas Eleições Legislativas de 4 de Junho de 2023”, realçou Pinto Pereira.



PAIGC aprovou também na reunião do Comité Central [ órgão entre os congressos] a lista dos candidatos a dputado”.



Califa Seide, vice-presidente do partido disse que “o povo guineense está com expectativa em relação à vitória do PAIGC e a consequente assunção do poder e resgate do país da atual crise profunda”, por isso, apelou aos membros do Bureau Político a darem sinais que correspondam a estes objectivos.