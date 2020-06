PAIGC acredita que o tribunal da Cedeao anulará o reconhecimento de Embalo

O PAIGC acredita que o Tribunalda Justiça da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (Cedeao) pode anular o reconhecimento, por esta organização, de Umaro Sissoco Embaló como Presidente da Guiné-Bissau.

O partido que venceu as últimas eleições legislativas e suportou a candidatura de Domingos Simões Pereira nas “presidenciais” intentou duas ações judiciais naquele tribunal africano. Uma delas, tem a ver com o regresso do Governo , liderado por Aristides Gomes.

“É evidente que quem vai a guerra vai convencido que vai ganhar, mas também admito poder perder. Mas, tenho que sair de lá convencido que o Tribunal funcionou de forma correta e independente, com base na Lei”, dizo coordenador do coletivode advogados do PAIGC, Carlos Pinto Pereira.

Acompanhe: