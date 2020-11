Pai de manifestante morto em Luanda apela a João Lourenço

O pai do estudante morto numa manifestação no dia 11 de Novembro acusa as instituições que deviam garantir a realização da justiça de serem coniventes em tentar esconder as verdaddeiras causas da morte.

Inocêncio Alberto de Matos morreu no passado dia 11 durante uma manifstação em Luanda e a polícia disse que ele tinha caído quando fugia da policia.

O pai do malogrado estudanteAlfredo Miguel Matos apelou ao Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço a se pronunciarsore o assunto afirmando que a família rejeita o resultado da autópsia feitas pelas autorides a que ninguem da familia pode assistir,.

“Honestamente falando é um assunto de contorno extremamente complicado, para nós a situação é extremamente dolorosa, há conivência de quase todas as pessoas que deviam ser guardiãs da justiça e da paz em, do bem-estar das pessoas,” disse.

“Portanto, digo que a sua excelência senhor Presidente da República, devia ganhar a coragem e pronunciar-se em torno deste não grave assassinato” disse.