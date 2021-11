Países africanos rejeitam reduções na produção de petróleo e gás

Os países africanos produtores de petróleo estão a tornar claro que se opõe às tentativas de os forçar a reduzir a sua produção como parte dos programas de combate às alterações climáticas .

Alguns países africanos não produtores, como é o caso da África do Sul, estão a dar o seu apoio a essa causa, manifestando públicamente o seu desacordo com planos que possam forçar os países africanos a reduzir a produção dessa fontes de riqueza.

Por coincidência ou não, com a cimeira internacional sobre o clima a terminar em Glasgow na Escócia, está realizar – se no Dubai a Semana de Petróleo África (Africa Oil Week) em que representantes de diversos países africanos tornam claro que não tencionam reduzir a sua produção e pelo contrário têm planos para a aumentar de acordo com os seus interesses.

Os países africanos fazem notar que o continente é reponsável por apenas 3,7% das emissões de CO2, um indício claro do seu sub-desenvolvimento e que portanto precisam de usar os seus recursos para financiar o seu crescimento. África tem no seu conjunto uma população 1.200 milhões de habitantes, metade dos quais não têm acesso a electricidade, o equivalente a toda a população da União Europeia.

As reservas conhecidas de petróleo en África ascendem a mais de 100.000 milhões de barris espalhadas por 11 países, incluindo Angola com 8.500 milhões de barris de reservas conhecidas.

Em conjunto Mocambique, Nigéria e Argélia têm cerca de 6% das reservas de gás do mundo

“Queremos desenvolver os nossos recursos em África tal como os nosso irmãos no Ocidente o fizeram”, disse John Munyes, Ministro dos Petróleos e Minas do Quénia

Por seu turno o ministro das Minas, Petróleo e Energia da Costa do Marfim, Thomas Camara, disse que os países africanos “compreendem que há que mitigar os danos ao planeta e é por isso que assinámos um plano de transição energética”.

“Mas as nações africanas têm que garantir o acesso à energia da nossa população. Não vamos virar as nossas costas às companhias de petróleo e gás porque temos que assegurar a felicidade e mesmo a existência das nossas populações”, acrescentou.

Andrew Mercer, vice- minsitro da energia do Gana, onde petróleo foi descoberto em 2007, diz que quer usar os rendimentos de petróleo e gás na construção de infra-estruturas.

O ministro disse que o seu governo “acredita fortemente no petróleo e gás” para assegurar as necessidades energéticas do país.

Na conferência vários países têm estado a apresentar possibilidades de investimento no sector de petróleo e gás e alguns deles como Angola, dizem que tencionam aumentar a sua produção.

Angola já tornou claro que vai desenvolver mais campos petrolíferos em blocos de exploração em terra em 2023 e “off-shore” em 2025.

As projecções apontam para um aumento da produção angolana nos próximos anos até 2031 acima do1,3 milhõew de barris dia actuais.

O apoio de países africanos não produtores

A resistência a planos de redução por parte dos países africanos está agora a encontrar apoio entre os países não produtores do continente.

Falando esta semana na Semana da Energia Africana (Africa Eenergy Week) na Cidade do Cabo, o ministro sul-africano da Energia e Recursos Mineiros Gwede Mantashe apelou aos países africanos para formarem urgentemente uma frente unida para resistirem às pressões globais para abandonarem os comnbustíveis fósseis.

Manstashe sublinhou que África é um dos continentes menos poluidores, afirmando que os países africanos devem rejeitar “ser convertidos em condutas para ideias das economias desenvolvidas”.

“Estamos a ser pressionados, mesmo obrigados a afastar-nos de todas as formas de combustíveis fósseis, incluindo recursos como gás, que foram considerados como um recurso chave para a industrialização”, disse o ministro sul africano.

“Penso que África tem que se unir para desenvolver uma estratégia para fazer face a esta reallidade”, acrescentou o ministro para quem o continente “tem que colocar o petróleo e gás na frente do crescimento energético global”.

Cortes no crédito vão ser entrave aos planos africanos

Um dos problemas que os países africanos poderão ter que enfrentar nos seus planos para crescimento dos seus campos de exploração de petróleo e gás é o invetimento de companhias petrolíferas que facem face a crescentes pressões financeiras e económicas para se afastarem desses investimentos.

Há planos para o fim de subsídios estatais de países ocidentais e pressões de ambientalistas e mesmo accionistas de bancos para estes reduzirem ou eliminarem créditos destinados à exploração de combustíveis fósseis numa altura em que países como Angola fazem face a redução de produção devido à falta de investimentos em campos de exploração em águas profundas.

Recentemente notícias disseram que a ExxonMobil estaria a considerar abandonar um projecto de gás em Moçambique precisamente devido a essas pressões. A ExxonMobile negou que iria retirar-se do projecto mas não deu uma data para o seu início suspenso há vários meses

Paul McCaffferty vice-presidente para África da compania norueguesa Equinor disse que é preciso estabelecer “processos que nos permitam converter uma descoberta em produção o mais rápidamente possivel porque o relógio está a andar em termos de uma transição energética”.

As propostas da África do Sul

O ministro sul-africano disse que para fazer face a estas pressões e restrições os países africanos deveriam trabalhar para criar uma instituição financeira africana para angariar capital para investimentos em gás e petróleo no continente.

Mantashe, que descreveu de “ocos” os acordos globais de combate às alterações climatéricas sugeriu também dar-se prioridade ao comércio inter-africano de combustíveis fósseis.

Muitos dirigentes de países africanos fazem notar que rencentemente uando países ocidentais fizeram face a um aumento dos preços de combustíveis apelaram súbitamente ao aumento da produção por parte ods paíes produtores de petróleo e carvão.

“Todos notaram isso ao mesmo tempo que nos dizem para acabar com a produçao de carvão imediatamente”, disse o ministro dos Recursos Minerais e Energia da Africa do sul onde a maior parte da energia do pais depende do carvão.

“Isto é uma questão que devemos discutir sem medo”, disse Mantashe