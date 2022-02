Ouviram-se tiros em Bissau

A polícia e as Forças Armadas da Guiné-Bissau bloquearam o Palácio do Governo depois de tiros terem sido disparados no seu interior na manhã desta terça-feira, 1 Fevreiro.

Os disparos aconteceram durante a reunião do Conselho de Ministros, que foi presidida pelo chefe de Estado e na qual estava também o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam.

As autoridades não se pronunciaram ainda e as informações são praticamente inexistentes.

No entanto, a Rádio Bonbolom FM, com sede em Bissau, avançou que duas pessoas, pelo menos, terão sido mortas, uma informação que a VOA não conseguiu ainda confirmar junto das autoridades que continuam em silêncio.

Desconhecem-se por agora o paradeiro do Presidente e do primeiro-ministro, os autores dos disparos, as eventuais vítimas e os motivos dos tiros.

(Em actualização)