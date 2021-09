Organizações juvenis unem-se contra “ violações de direitos e intolerância política”

Nove organizações juvenis de partidos políticos na oposição e da sociedade civilacusaram hoje o governo e as autoridades policiais angolanas de violações de direitos numa onda de intolerância política e uso abusivo da força dos agentes de segurança do estado.



As organizações jovens da UNITA, CASA-CE, PRS, FNLA e as associações da sociedade civil MEA dos estudantes, Movimento Hip Hop Terceira Divisão, a UPA, a Sociedade Civil Contestatária e a ANATA dos taxistas repudiaram em declaração conjunta o que chamam de constantes violações pelo executivo de direitos e liberdades constitucionais dos cidadãos que pensam diferente de quem governa.

Os signatários apontam exemplos como as agressões e prisões arbitrárias protagonizadas pela polícia no Uíge e Zaire.

Nesta últimas província, disse o porta voz e llíder da JURA Agostinho Kamuango " jovens manifestantes indefesos foram agredidos quase até a morte”.

Outra questão que preocupa os jovens signatários é o que consideram tratamento sem dignidade aos taxistas por parte do executivo.

"Apelamos ao governo maior dignidade aos taxistas esta classe extremamente importante no transporte diário de pessoas e bens”, disse a declaração que acrescenta que “é preciso colocar na prática as promessas feitas para com os taxistas".

O comunicado á o apoio das organizações à planeada marcha contra a autorização do aumento das propinas no ensino privado



Os jovens dos partidos e sociedade civil mostraram-se também preocupados com a medida do governo com a nova divisão política administrativa que em seu entender enquadra-se na pré campanha eleitoral.

Tentamos mas sem sucesso ouvir a juventude do MPLA.