Organizações juvenis no Uíge "abraçam" manifestação contra desemprego e a favor das autárquicas

Membros de várias organizações sociais e políticas na província angolana do Uíge prometem abraçar as causas da manifestação convocada a nível nacional por activistas no próximo sábado, 24, para pressionar o Presidente João Lourenço a cumprir as promessas feitas durante a campanha e a revelar a data das eleições autárquicas.

O activista Lussakumuna Panzo Teca, um dos organizadores da marcha no Uíge, diz que as condições estão criadas para a manifestação de sábado.

“Já temos os panfletos e dísticos, no dia 24 vamos sair às ruas da cidade do Uíge”, garante Teca, para quem “ a marcha visa repudiar os índices elevados do desemprego, a violência institucional, a partidarização das instituições públicas no país e a falta de pronunciamento da realização das autarquias no último discurso de João Lourenço”.

Libertador de Mentes Aprisionadas, outro organizador da marcha, diz que “a mobilização está a ser feita a todos os níveis sociais e vai contar com o apoio de partidos políticos na oposição representados na província do Uíge”.

O representante da comissão instaladora do projecto político do músico Brigadeiro 10 Pacotes no Uíge, Salvador dos Santos “Vovito”, assegura a participação dos membros de os Crentes-PJ na manifestação prevista.

Fontes próximas da UNITA afirmam que o partido vai apoiar a manifestação, embora não tenha havido ainda um pronunciamento oficial do secretário provincial.