Organizações islâmicas condenam morte de irmã católica e pedem acção do Governo

Nove dias após a morte de uma irmã católica e mais cinco pessoas em Memba, Posto Administrativo de Chipene, na província de Nampula, 23 organizações islâmicas publicaram nesta quinta-feira, 15, um manifesto em que “repudiam de forma veemente estes actos e instam o Governo a tomar medidas adicionais e urgentes com vista a estancar este mal em definitivo”



“Quaisquer actos de violência são incompatíveis com os princípios de convivência humana e violam os ideais que sempre nortearam a diversidade cultural e religiosa das várias comunidades”, reforçam aquelas organizações no documento publicado no jornal Notícias.

No passado dia 6, insurgentes queimaram um centro de saúde, uma igreja e a residência de irmãs católicas, e mataram uma delas, a irmã Maria de Coppi, de 83 anos de nacionalidade italiana.

Mais cinco pessoas foram mortas e três sequestradas.

Esse foi o segundo ataque ao distrito de Memba e o terceiro na província de Nampula em menos de uma semana.