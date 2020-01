Organizações da sociedade civil preparam manifestação contra "vícios do pacote legislativo" das autarquias

Organizações cívicas integradas por jovens em Luanda anunciaram nesta terça-feira, 14, a realização de uma manifestação no dia 23 de Janeiro, junto ao Parlamento para exigir que sejam ouvidas sobre o processo autárquico por forma a que não persistam “vícios” no pacote legislativo em discussão na Assembleia Nacional.

O coordenador do “Projecto Agir”, do município de Cacuaco, Fernando Sakwaela disse à VOA que os promotores da iniciativa querem, à partida,que a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) não seja indicada para organizar as eleições autárquicas por considerarem ser um órgão representativo dos partidos que não os representa, enquanto “cidadãos apartidários”.

“É necessário que seja um órgão republicano e não partidarizado porque nós, enquanto cidadãos independentes, que pretendemos concorrer de forma apartidária, não temos representantes na CNE”, defendeu.

Os promotores da manifestação, reunidos na plataforma denominada"Jovens Pelas Autarquias”, defendem também o alargamento das atribuições das autarquias, para além do âmbito proposto pelo pacote legislativo e exigem que as eleições sejam realizadas nos 164 municípios.

Fernando Sakwaela lembrou que estas sugestões e propostas já foram entregues aos grupos parlamentares e ao Presidente da República, em Abril de 2019, e até ao presente momento não obtiveram qualquer resposta.