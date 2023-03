Organização dos Trabalhadores Moçambicanos promete medids reactivas a ataques na África do Sul

O movimento sindical moçambicano diz estar preocupado com a prevalência de focos de ataques contra viaturas de matrículas do país na vizinha África do Sul e alerta que, caso a situação continue, poderá mobilizar os trabalhadores para medidas reactivas.



O alerta foi dado pelo secretário geral da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos- Central Sindical (OTM), que afirma ser a hora de dar um basta à situação.



“Nós, como movimento sindical, reservamo-nos o direito de mobilizar os trabalhadores para inviabilizar o curso da EN4 (principal via que liga Moçambique a África do Sul) onde demandam, diariamente, centenas de camiões deles para os nossos portos. Porque somos um movimento sindical sério e não violento, não vamos queimar camiões de ninguém, mas podemos mobilizar outros mecanismos sindicais para inviabilizar o uso dos nossos serviços”, afirmou Alexandre Munguambe, secretário da OTM.



Num discurso feito com recados para o Executivo, Munguambe afirmou que " Governo de Moçambique tem que fazer a sua parte para proteger cada moçambicano, onde quer que esteja".



Por seu lado, o Governo apela à calma e salienta que está a trabalhar com as autoridades de Pretória, para que a situação seja definitivamente resolvida.