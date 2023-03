Ordem dos Enfermeiros de Angola ameaça suspender credeciamento de pessoal saído de escolas sem condições de ensino

A Ordem dos Enfermeiros angolanos disse que deixará de credenciar enfermeiros que sejam formados em instituições sem condições pedagógicas e técnicas para ministrar cursos de enfermagem.

Numa altura em que continuam a abrir escolas técnicas de saúde no país, a falta de laboratórios, bibliotecas e excesso de alunos em algumas escolas sobretudo privadas, são as maiores inquietações constatadas pelo Bastonário da Ordem Paulo Luvualo.

Paulo Luvualo disse que para já estão a ser baixadas orientações para que as escolas dentro de um prazo razoável ainda este ano em curso melhorem as condições existentes, sob pena de virem as suas portas fechadas.

“ Depois de nós darmos a nossa sugestão ao ministério da educação ao ministério do ensino superior se nos darem ouvidos tudo bem se não nos derem nós vamos aplicar a arma que temos que é de não credenciar os indivíduos formados nestas instituições”, enfatizou.

O director do Instituto Técnico de Saúde do Lubango, Teodoro Bento, também mostra-se preocupado com o elevado número de escolas viradas para a formação de técnicos do sector. Para ele, a qualidade devia ser o primeiro critério de avaliação.

“ O que se põe é que haja sim quantidade, mas uma quantidade que esteja sempre aliada à qualidade”, disse

A Ordem dos Enfermeiros de Angola anunciou ainda para o presente ano, o início do exame nacional para a atribuição da carteira profissional.