Oppenheimer leva sete estatuetas na noite dos Óscares

Como apontaram os críticos da sétima arta, o filme "Oppenheimer" foi o grande vencedor da edição dos Óscares 2024, que teve lugar neste domingo,10, em Los Angeles, ao ganhar sete estatuetas.



A obra, que dominou as salas de cinema em 2023, venceunas categorias de melhor filme, realização (Christopher Nolan), ator (Cillian Murphy) e ator coadjuvante (Robert Downey Jr.)



Na categoria de melhor atriz, Emma Stone, com "Pobres criaturas", foi a premiada, tendo o filme conquistado mais quatro estatuetas.



A estatueta de melhor realizador foi para Christopher Nolan, à segunda nomeação depois de Dunkirk.



A primeira categoria anunciada foi a de melhor atriz coadjuvante, que foi para Da'Vine Joy Randolph, de "Os rejeitados".



Na categoria melhor canção original, "What Was I Made For?", Billie Eilish e Finneas - "Barbie" levou o prémio, enquanto na de melhor trilha sonora o vencdor foi Ludwig Göransson - "Oppenheimer2 e na melhor curta-metragem, o vencedor foi "The Wonderful Story of Henry Sugar".

Com o ano passado a ser marcado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, "20 dias em Mariupol" venceu o prémio de melhor documentário, enquanto na categoria de melhor documentário em curta-metragem o vencedor foi "The Last Repair Shop".



Do Reino Unido, chegou o vencedor de melhor filme internacional, "Zona de Interesse".