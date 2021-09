Oposição pede a João Lourenço para rejeitar nova lei eleitoral

Os partidos na oposição instaram hoje o Presidente João Lourenço na qualidade de titular do poder executivo a rejeitar a promulgação da lei orgânica sobre as eleições gerais e devolver a mesma à Assembleia Nacional.

Os representantes dos grupos parlamentares da UNITA, CASA-CE, PRS, Bloco Democrático e um parlamentar sem vínculo partidário consideram a lei aprovada de “lei da fraude e de corrupção eleitoral” que impede uma série de praticas que lesam direitos democráticos.

Um representante do MPLA rejeitou as acusações afirmando que a oposição segue sempre a via da “vitimização”.

Sem esclarecer o que farão, caso o presidente avance com esta lei os

partidos políticos na oposição com excepção da FNLA garantem que não vão se conformar como que consideram sub versão do estado democrático, mas excluem a possibilidade de um boicote eleitoral



Liberty Chiaka pelo grupo parlamentar da UNITA, Alexandre Sebastião André pela CASA-CE, Benedito Daniel pelo PRS, Justino Pinto de Andrade pelo BD e Leonel Gomes deputado sem ligação partidária, produziram uma declaração conjunta onde entre outros aspectos instam o Presidente da República a devolver a recente lei sobre as eleições aprovada pelos deputados do MPLA.

"O titular do poder executivo e presidente do regime não deve promulgar esta lei e que faça voltar ao parlamento tal como havia feito com o código penal para se expurgar dela tudo que atenta à transparência das eleições", disse Chiaka enquanto porta-voz dos partidos que assinaram a declaração.

Para as forças partidárias da oposição a lei aprovada facilita o voto múltiplo, legaliza o voto desigual, promove uma CNE não isenta, utiliza a CNE para impedir a fiscalização do voto e reduz o número de fiscais nas mesas de voto.

A declaração dos partidos diz ainda que esta lei "foi um acto de traição à pátria, uma acto de agressão aos fundamentos da república, um acto de subversão à democracia para impedir o exercício livre, universal e igual da soberania popular"



Questionados sobre se entre os passos que se seguirão caso o presidente não aceite devolver a lei consta uma recusa de participar nas eleições, Alexandre Sebastião André da CASA-CE rejeitou essa possibilidade afirmando que "se nós não formos participar nas eleições vamos directa ou indirectamente permitir que o regime que estamos a tentar combater permaneça no poder”.

“É preciso que todas as forças vivas se unam para controlar o voto", acrescentou.

Benedito Daniel do PRS que apoiou essa opinião afirmando que “nunca (se deve) desistir da luta”.

“A única maneira de combater a fraude é cada cidadão controlar o seu voto”, disse Benedito Daniel.

"O nosso clamor a todo angolano é no sentido de nos unirmos e cada um dos eleitores ser o fiscal do seu voto", acrescentou.

Justino Andrade do Bloco Democrático disse que “o meu apelo é que nos juntemos todos não interessa o partido politico que defende, para neutralizar este regime e manda-lo para a oposição”.

“Quando ele lá estiver a primeira coisa que fará vai ser pedir para alterar estas leis que ele mesmo produziu", disse o líder do BD.

Já o deputado Leonel Gomes sem representação partidária.criticou os jornalistas.

"Já se perguntaram as razões que levaram a montar a nova sede da CNE dentro do perímetro da presidência da república, exactamente ali onde Hilbert Ganga foi assassinado?”, interrogou o deputado referindo se à morte de um militante da CASE CE há alguns anos atrás.

“Os senhores jornalistas estiveram lá na inauguração mas não questionaram, não fizeram o vosso papel", disse.

Para o MPLA a oposição está sempre a vitimizar-se quando se trata de eleições, disse João Pinto da bancada maioritária.

"É democrático em questões eleitorais quase sempre a oposição vitimiza-se apesar dos argumentos desta não passar da velha desconfiança da fraude eleitoral" , disse.