Oposição no Malawi reivindica vitória nas eleições presidenciais

A aliança da oposição do Malawi reivindicou nesta quinta-feira, 25, a vitória do seu candidato Lazarus Chakwera nas eleições presidenciais da passada terça-feira, quando mais de seis milhões foram a votos, na repetição do ato eleitoral de maio de 2019, que foi anulado pelo Tribunal Constitucional.

"Com todos os votos registados, está claro que os malawianos deram (à oposição) de forma retumbante a aliança para governar o país nos próximos cinco anos", afirmou um comunicado da aliança liderada por Chakwera.

Ontem, a imprensa estatal revelou que o lider da oposição teria conseguido 55 por cento dos votos contra 40 por cento do Presidente cessante Peter Mutharika.

O partido no poder ainda não reagiu, mas em conferência de imprensa o presidente da Comissão Eleitoral, Chifundo Kachale, pediu aos cidadãos que esperem o resultado oficial.

O Tribunal Constitucional anulou as eleições presidenciais realizadas em maio do ano passado e ganhas por Mutharika devido a fraude generalizada.