Oposição angolana descreve de eleitoralista programa de milhões de dólares de créditos

A oposição angolana criticou um programa do governo que vai financiar centenas de projectos com acesso ao crédito afirmando tratar-se de um programa eleitoralista.



A Secretária de Estado para a Economia, Dalva Ringote, anunciou esta terça-feira, 4, em Luanda, que o Executivo angolano vai financiar 500 projectos no âmbito do Programa de Apoio à Diversificação da Economia e Exportações (PRODESI) e do Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI)..

Os 500 projectos, dos 1.022 aprovados em 2021, no âmbito do PRODESI contam com várias facilidades de acesso ao crédito que totalizam 743 mil milhões de Kwanzas (1,36 milhões de dólares) para a sua operacionalização.

Ringote disse que existe também a perspectiva de desembolsar um segundo pacote de aproximadamente de 2 mil milhões de Kwanzas (3,6 milhões de dólares) através do Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA), direcionados para pequenas e médias empresas, empreendedores e operadores de microcrédito, com a expectativa de financiar mais 1.683 projectos, beneficiando sobretudo jovens e mulheres.

Dalva Ringote sublinhou que o acesso ao financiamento vai ser acompanhado de forma a assegurar que os recursos financeiros serão usados para os objectivos que foram alocados.

Mas Gaspar Fernandes, político do PRS, disse que quando se está a seis meses das eleições estes anúncios “propagandísticos e eleitoralistas ... visam enganar o povo”

"Apelamos à sociedade no geral a estarmos atentos, porque nesta altura o que mais importa é alternância, porque com alternância teremos melhorias significativas nas vidas das populações", disse.

A mesma opinião tem o político da UNITA, Nelito Ekuikui, que disse que “fica claro que é um programa meramente eleitoralista, porque neste momento nenhum governo que está terminar o seu mandato implementa programas”.

“Esta é altura de fazer balanço e não é de apresentar programas, o programa que ele apresentou é aquele de 2017, que infelizmente não conseguiu cumprir nem a 20%”, disse.