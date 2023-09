Oportunidades de emprego: Cabinda e Zaire vão ter bolsas de estágio nas áreas de indústria e engenharia

Apesar do crescimento registado no mercado de emprego, com uma alta taxa da força de trabalho na ordem de 77% da população em idade activa, Angola ainda se depara com empregos de baixa qualidade, segundo dados do Banco Mundial publicados num recente estudo sobre a empregabilidade juvenil que faz diversos apelos às autoridades nacionais no sentido de melhorar as oportunidades de acesso ao emprego.

Preocupada com a falta de oportunidades de emprego em Angola, a empresa Test Angola em parceria com a TheBridgeGlobal, no âmbito do projecto Criar concedeu bolsas de estágios a jovens recém-licenciados nas áreas de indústria e engenharia no Instituto Superior Politécnico do Soyo.

Luís Machado, Director Operacional da Test Angola revelou que os 15 participantes da primeira fase serão capacitados em áreas fundamentais para o desenvolvimento industrial e tecnológico do país.

"Os participantes terão a oportunidade de adquirir conhecimentos teórico-prático em programas “on job training” nas áreas de eletricidade e instrumentação, engenharia e fabricação, automação, sistemas de prevenção entre outros. Estas áreas são fundamentais para o desenvolvimento industrial e tecnológico do país e a Test Angola está comprometida em capacitar os quadros nacionais com especial enfoque nos jovens e permitir-lhes adquirir as habilidades necessárias para contribuir para o progresso de Angola e de Cabinda em particular”, referiu.



O objetivo de desenvolvimento do projecto “Criar” e da intervenção da Test Angola é contribuir para formação de técnicos e jovens angolanos que possam ir para o mercado de trabalho melhor preparados.

"Estes jovens técnicos angolanos tendo resultados de excelência poderão ser integrados na própria empresa, mas o nosso objectivo é continuar com este projecto para os anos vindouros de forma a que se formem técnicos em diferentes áreas de especialidade e que possam ir para o mercado de trabalho e outras unidades de negócios", explicou.

Leonor Sá Machado CEO da ThebridgeGlobal, a promotora do projecto Criar, fez a apresentação pública do projecto, tendo na ocasião apelado para que mais empresas se juntem à causa ou que tenham iniciativas semelhantes, pois que, acções desta natureza impactam centenas de famílias e se enquadram em actividades de responsabilidade social corporativa.

"Que mais empresas se juntem a esta e que de uma forma exemplar contribuam para o progresso de Angola", disse a empresária.



Mauro Aguiar Gestor do Projecto Criar explicou as metodologias e critérios de selecção dos candidatos que durante o período de ano de estágio profissional terão direito à remuneração.

"Nós no Criar trabalhamos com uma ferramenta denominada “perfil profissional”. A Test Angola descreve o perfil que gostaria que os seus profissionais tivessem incluindo duas componentes: a técnica e a comportamental".



O projeto enquadra-se nas políticas do Estado para juventude no que a formação e a empregabilidade diz respeito. O Secretário de Estado para Juventude, Boaventura Chitata, reconheceu na ocasião a escassez de postos de trabalho e de oportunidade de formação da juventude angolana, pelo que, "aplaudiu a iniciativa da Test Angola em relação a formação e a garantia de estágio profissional aos jovens".



"Este projecto faz parte das políticas do Estado para Juventude. Como sabem a maior população de Angola é jovem e ela clama por formação profissional e por emprego".



Foi escolhida a província de Cabinda para realização das candidaturas, e o estágio profissional por razões de logística e operacionais, segundo fez saber Luís Machado Director Operacional para quem "aqueles que apresentarem resultados de excelência serão contratados por esta unidade de negócio".