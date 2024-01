ONU retira forças de manutenção da paz do Congo até Dezembro

A retirada em três fases dos 15.000 efectivos começará na província do Kivu Sul, onde pelo menos 2.000 agentes de segurança sairão até ao final de abril, na primeira fase, de acordo com Bintou Keita, chefe da missão conhecida como MONUSCO, após o que as forças nas províncias do Kivu Norte e Ituri também sairão.

"Após 25 anos de presença, a MONUSCO deixará definitivamente a RDC o mais tardar no final de 2024", disse Keita numa conferência de imprensa na capital congolesa, Kinshasa. O fim da missão não será "o fim das Nações Unidas" no país, acrescentou.

A ONU e os funcionários congoleses trabalharam em conjunto para elaborar um plano de retirada para "uma retirada progressiva, responsável, honrosa e exemplar da MONUSCO", disse o ministro congolês dos Negócios Estrangeiros, Christophe Lutundula. Foram também definidas as modalidades para "a transferência gradual das tarefas da MONUSCO para o governo congolês", acrescentou Lutundula.

A força da MONUSCO chegou ao Congo em 2010, depois de substituir uma anterior missão de manutenção da paz da ONU para proteger os civis e o pessoal humanitário e para apoiar o governo congolês nos seus esforços de estabilização e consolidação da paz.

No entanto, os congoleses frustrados dizem que ninguém os está a proteger dos ataques dos rebeldes, o que levou a protestos contra a missão da ONU e outros que, por vezes, se tornaram mortais.

Ao longo dos anos da sua existência, o leste do Congo continua a ser devastado por mais de 120 grupos armados que procuram uma parte dos recursos da região, como o ouro, e tentam proteger as suas comunidades, alguns deles apoiados discretamente pelos vizinhos do Congo. A violência é causada por assassínios em massa desenfreados e já deslocou cerca de 7 milhões de pessoas.

O governo congolês - que acaba de ser reeleito numa votação disputada - solicitou à missão da ONU que abandonasse o país, alegando que a colaboração em matéria de segurança "provou os seus limites num contexto de guerra permanente, sem que a tão desejada paz fosse restaurada no leste do Congo".

O governo também ordenou a uma força regional da África Oriental, enviada no ano passado para ajudar a pôr fim aos combates, que abandonasse o país por razões semelhantes.