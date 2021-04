ONU e União Europeia saúdam processo eleitoral em Cabo Verde

O secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU) elogiou o processo eleitoral em Cabo Verde, que terminou ontem com a vitória do MpD, partido no poder.

Também a União Europeia (UE), através dos seus representantes em Cabo Verde, destacaram a cultura democrática consolidada no país.

Em Nova Iorque, numa resposta a perguntas dos jornalistas nesta segunda-feira, 19, o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, afirmou que António Guterres elogiou “todas as partes pela condução pacífica e harmoniosa das campanhas e a eleição" e realçou que o processo “demonstra a forte cultura democrática de Cabo Verde“.

Na cidade da Praia, os chefes das missões diplomáticas da UE e dos Estados-membros residentes na capital do país, também destacaram o "compromisso dos partidos políticos e da população cabo-verdiana" no processo eleitoral.

Aqueles diplomatas puseram ênfase na "aceitação imediata dos resultados, ainda que provisórios, por parte dos principais actores políticos" que, para eles, reconfirma a cultura democrática consolidada no país e o elevado compromisso na sua preservação”.

“A União Europeia felicita o povo cabo-verdiano e a todos os envolvidos no processo eleitoral, reconhecendo o papel da administração eleitoral na gestão de eleições no contexto complexo de pandemia em que vivemos”, acrecenta a declaração, que reitera que o bloco “continuará a trabalhar com Cabo Verde no quadro da parceria especial que une ambas as partes, para uma retoma económica e um crescimento socio-económico sustentável e inclusivo”.

Nas sétimas eleições legislativas desde a instalação da democracia no país, em 1991, o MpD, partido no poder, elegeu 38 deputados (49,1 por cento), o PAICV, 30, (38,1) e a UCID, 4 (8,9).

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva vai ser reconduzido no cargo, enquanto a líder do PAICV, maior partido da oposição, reconheceu a vitória do seu adversário e anunciou que vai apresentar a sua demissão do cargo.